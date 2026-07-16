Oltre 200 nasse abusive sono state sequestrate durante un’operazione di contrasto alla pesca di frodo tra Castel Volturno e Mondragone. L’intervento, condotto da forze dell’ordine e associazioni, ha riguardato il litorale domizio e si è concluso con un risultato positivo. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata, e le attrezzature sequestrate sono state rimosse dal mare. L’attività si inserisce in una serie di interventi mirati a tutelare l’ambiente marino e prevenire pratiche illegali.

Si è concluso con bilancio positivo l'ennesima operazione di tutela ambientale e contrasto alle illegalità diffusa in mare che ha interessato il litorale domizio in sinergia tra forze dell'ordine e associazioni. All'iniziativa hanno preso parte la Provincia di Caserta, il Comune di Castel Volturno, il Comune di Mondragone, l'Ente Riserve Regionali Foce Volturno-Costa Licola, i biologi marini del Turtle Point della Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, le associazioni Domizia, Fly Liternum assistito dalla Torre di Controllo avvistamento Grazzanise, Legambiente Domizia e le Guardie Zoofile LIPU Caserta.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pesca di frodo tra Castel Volturno e Mondragone, sequestrate oltre 200 nasse abusive

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