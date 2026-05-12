Blitz antiabusivismo sul litorale | sequestrati 20 immobili tra Mondragone e Castel Volturno

Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di venti immobili tra Mondragone e Castel Volturno, in un’area conosciuta per le occupazioni abusive. L’intervento si è svolto nel corso di un blitz antiabusivismo, con l’impiego di personale della Guardia Costiera e delle forze di polizia. Le proprietà sequestrate erano state oggetto di verifiche e controlli negli ultimi mesi. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.

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Nuovo colpo contro le occupazioni abusive lungo il litorale domizio. La Guardia Costiera di Mondragone e Castel Volturno, con il supporto della Sezione di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Napoli, ha eseguito un’operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura Generale di Napoli contro gli abusi edilizi e le occupazioni irregolari del demanio marittimo. I controlli si sono concentrati in particolare nella località Stercolilli, nel territorio di Mondragone, dove sono stati sequestrati venti immobili realizzati, secondo quanto emerso dagli accertamenti, senza le necessarie autorizzazioni demaniali, paesaggistiche ed edilizie.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz antiabusivismo sul litorale: sequestrati 20 immobili tra Mondragone e Castel Volturno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel VolturnoLa Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Procura Generale di Napoli illustrano i risultati delle operazioni su Castel Volturno, Mondragone e Sessa... Mondragone, sequestrati 20 immobili abusivi sul demanio marittimoOperazione della Guardia Costiera: vincolata un’ampia area a Stercolilli per tutelare ambiente e legalità Nell’ambito un’attività coordinata dalla...