Seicento nasse illegali sono state sequestrate e rimosse nel lago Patria durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'intervento, volto a contrastare la pesca di frodo, ha coinvolto diverse squadre che hanno identificato e rimosso le attrezzature abusive. L’azione si inserisce in una più ampia attività di controllo delle acque e tutela ambientale. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono stati elevati sanzioni amministrative. Lo sforzo mira a ripristinare la legalità e a preservare l’ecosistema locale.

Il tempo dell’indifferenza è finito. Lo Stato torna a farsi vedere, e anche sentire. Le istituzioni tornano a presidiare il territorio, acque comprese. Chi pensa di poter continuare a saccheggiare il nostro territorio sappia che non avrà più tregua. Nel corso del primo Action Day per la tutela del mare domiziano, sono state sequestrate e rimosse ben 800 nasse illegali utilizzate per la pesca di frodo nel tratto di costa compreso tra la foce del Lago Patria e quella dei Regi Lagni. Un’operazione senza precedenti che rappresenta un segnale forte, concreto e inequivocabile: sul litorale si cambia passo. Dopo l’importante attività che ha portato alla scoperta di presunti scarichi fognari abusivi nel Lago Patria, continua senza sosta l’azione di controllo, bonifica e difesa del territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lago Patria, sequestrate e rimosse 800 nasse illegali per la pesca di frodo

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