Personale ATA | posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO con Vibo Valentia

Notizia in breve

Dopo i trasferimenti e i passaggi di profilo pubblicati il 12 giugno, restano vacanti circa 35.000 posti di personale ATA. La mobilità 2026 non ha coperto tutte le posizioni disponibili. La regione di Vibo Valentia è stata aggiornata con i dati più recenti sulle disponibilità. Nessun dettaglio sui criteri di assegnazione o sui tempi di copertura delle restanti vacanze.