Personale ATA | posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO con Vibo Valentia
Dopo i trasferimenti e i passaggi di profilo pubblicati il 12 giugno, restano vacanti circa 35.000 posti di personale ATA. La mobilità 2026 non ha coperto tutte le posizioni disponibili. La regione di Vibo Valentia è stata aggiornata con i dati più recenti sulle disponibilità. Nessun dettaglio sui criteri di assegnazione o sui tempi di copertura delle restanti vacanze.
Pubblicati lo scorso 12 giugno i trasferimenti e i passaggi di profilo per il personale Ata. Dopo la mobilità, rimangono ancora vacanti quasi 35.000 posti. Ecco in quali scuole. L'articolo Personale ATA: posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO con Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Esiti mobilità: rinuncia e posti disponibili per ruolo, assegnazioni provvisorie e supplenze
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