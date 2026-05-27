Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Forlì Cesena Frosinone Vibo Valentia Oristano
Gli esiti della domanda di mobilità ATA per il 202627 saranno pubblicati il 12 giugno dagli Uffici Scolastici. Sono disponibili i posti per provincia, con aggiornamenti anche su Forlì Cesena, Frosinone, Vibo Valentia e Oristano.
Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Corre verso il muro durante la lezione, alunno si rompe il braccio, famiglia chiede 10mila euro di danni. Il... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità 2026, tutte le risposte sulla presentazione dellistanza
Notizie e thread social correlati
Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Bari]Gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27 saranno pubblicati il 12 giugno.
Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Palermo]Il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27.
Argomenti più discussi: Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Brindisi, L'Aquila, Venezia]; Mobilità Docenti 2026, POSTI DISPONIBILI per i trasferimenti. Gli esiti verranno pubblicati il 29 Maggio. Ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici Regionali (IN AGGIORNAMENTO); Mobilità ATA 2026/27: pubblicazione degli esiti il 12 giugno, disponibili i posti vacanti per provincia; Mobilità docenti 2026, posti disponibili per i trasferimenti [AGGIORNATO con Bologna, Como e Sondrio].
Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Brindisi, L’Aquila, Venezia]Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2026/27 il prossimo 12 giugno. orizzontescuola.it