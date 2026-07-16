Durante l’ultimo Brodetto Fest a Fano, lo chef stellato Igles Corelli ha passato un pomeriggio a casa di un amico fanese, Angelo Tomassini. L’evento ha visto il brodetto locale unire diverse sensibilità culturali e artistiche, creando un momento di incontro tra vecchi amici. Corelli, nonostante impegni ufficiali, ha dedicato del tempo all’evento, allontanandosi da interviste e apparizioni televisive per condividere un momento informale con Tomassini.

Il brodetto fanese unisce sensibilità culturali e artistiche differenti e fa incontrare vecchi amici. È successo all’ultimo Brodetto Fest di Fano dove lo chef stellato Igles Corelli, dribblando magicamente impegni ufficiali, interviste e tv, ha trascorso un pomeriggio a casa del suo amico fanese Angelo Tomassini. Un ritaglio doveroso per ricordare i brillanti e festosi tempi andati. Non poteva essere altrimenti in un incontro tra creativi. Angelo Tomassini è, infatti, un designer assurto ad una popolarità nazionale per essere stato, circa quarant’anni fa, l’inventore della bici d’oro e per aver costruito un singolare brand nel mondo del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Peripezie marine artistiche a Fano. Igles Corelli si ‘cucina’ Tomassini

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