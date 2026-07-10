NatPower Marine ha firmato un accordo strategico per integrare Aqua superPower, con l’obiettivo di aumentare le infrastrutture di ricarica elettrica in porti e marine in tutto il mondo.

NatPower Marine ha siglato un accordo strategico per integrare Aqua superPower e accelerare la diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica nei porti e nelle marine a livello globale. L’operazione unisce la rete internazionale di punti di ricarica già sviluppata da Aqua superPower con il modello di sviluppo ed esecuzione infrastrutturale di NatPower Marine, dando vita a una piattaforma integrata per l’elettrificazione del settore marittimo. “Aqua superPower dispone della più grande rete di infrastrutture di ricarica elettrica nelle marine. Per questo la nostra unione rappresenta il modo migliore per rafforzare la nostra presenza nel mondo dei porti turistici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - NatPower Marine integra Aqua superPower per accelerare l’elettrificazione globale di porti e marine

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