Nautica NatPower Marine integra Aqua superPower per accelerare l' elettrificazione di porti e marine

NatPower Marine ha firmato un accordo per integrare Aqua superPower, con l’obiettivo di aumentare le infrastrutture di ricarica elettrica nei porti e nelle marine in tutto il mondo.

NatPower Marine ha siglato un accordo strategico per integrare Aqua superPower e accelerare la diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica nei porti e nelle marine a livello globale. L’operazione unisce la rete internazionale di punti di ricarica già sviluppata da Aqua superPower con il modello di sviluppo ed esecuzione infrastrutturale di NatPower Marine, dando vita a una piattaforma integrata per l’elettrificazione del settore marittimo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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