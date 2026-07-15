Un pedone è morto dopo essere stato investito da un ciclista tra Correggio e Campagnola. L’incidente è avvenuto durante una giornata di svago, e il 41enne è stato trasportato in elisoccorso al reparto di Rianimazione, dove è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Il ciclista coinvolto, noto cantante, è rimasto sotto choc.

Una giornata di svago si è trasformata in una tragedia. Paolo Belli, cantante e popolare volto tv originario di Formigine, pedalando con la sua bicicletta tra Correggio e Campagnola, ha urtato un pedone che è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dopo il ricovero in condizioni disperate con l’elisoccorso. La dinamica dell’incidente. L’uomo che ha perso la vita è Alessandro Magnani, 41 anni e residente a Canolo di Correggio (Reggio Emilia). Come scrive il Resto del Carlino, l’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 13 luglio mentre Magnani stava consegnando una notifica ad una persona che abitava nelle vicinanze dei due Comuni sopra menzionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paolo Belli travolge con la bici un pedone. Il 41enne è morto, cantante sotto choc

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Paolo Belli travolge e uccide un pedone con la sua bici. Il cantante sotto choc

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