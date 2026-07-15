Pedone investito dalla bici di Paolo Belli muore a 41 anni il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc | Andava piano
Un pedone di 41 anni è deceduto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da un noto cantante e conduttore televisivo. L’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio a mezzogiorno in una zona rurale tra Correggio e Campagnola, nella provincia di Reggio Emilia. Il cantante ha prestato soccorso e successivamente è stato ricoverato in ospedale in stato di choc. La vittima è stata colpita mentre si trovava in strada.
È morto a 41 anni un giorno dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L'incidente, come riporta Qn-il Resto del Carlino - è avvenuto lunedì 13 luglio intorno a mezzogiorno a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana fra Correggio e Campagnola. La vittima - Alessandro Magnani, residente in zona e conosciuto allenatore di volley in diverse società locali - stava lavorando per la sua società di servizi e aveva appena notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica su distacchi temporanei per lavori in programma in quella zona. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Pedone travolto da una bici, morto a 41 anni: coinvolto il cantante Paolo Belli
Alessandro Magnani muore dopo lo scontro con la bici a Correggio, choc per il cantante Paolo BelliUn uomo di 41 anni è morto all’ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato coinvolto in un incidente con una bicicletta lungo via Picenardi tra...
Argomenti più discussi: Pedone travolto da una bici morto a 41 anni | coinvolto il cantante Paolo Belli; Alessandro Magnani muore dopo lo scontro con la bici a Correggio choc per il cantante Paolo Belli.
Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. facebook
Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro Magnani muore a 41 anni. il cantante sotto chocPaolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Il cantante e conduttore televisivo di Carpi, ... msn.com
Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici: morto pedone di 41 anniScontro nelle campagne reggiane tra la bici di Paolo Belli e Alessandro Magnani, 41 anni: il pedone è morto dopo il ricovero in ospedale. notizie.it