Pedone investito dalla bici di Paolo Belli muore a 41 anni il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc | Andava piano

Notizia in breve

Un pedone di 41 anni è deceduto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da un noto cantante e conduttore televisivo. L’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio a mezzogiorno in una zona rurale tra Correggio e Campagnola, nella provincia di Reggio Emilia. Il cantante ha prestato soccorso e successivamente è stato ricoverato in ospedale in stato di choc. La vittima è stata colpita mentre si trovava in strada.