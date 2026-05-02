Lando Norris vince la Sprint Race a Miami doppietta McLaren | terzo Leclerc penalità per Antonelli

Lando Norris ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Miami, mantenendo la testa dall'inizio alla fine. La McLaren ha ottenuto una doppietta con il secondo posto di Piastri, mentre Leclerc si è piazzato terzo. Durante la gara, Antonelli ha ricevuto una penalità, influendo sulla classifica finale. Norris ha concluso la gara con una prestazione impeccabile, confermando il suo dominio sul circuito.

Lando Norris è stato perfetto. Sempre in testa nella Sprint Race del GP Miami. Piastri secondo, Leclerc terzo. Kimi Antonelli quarto al traguardo, ma è stato penalizzato ed ha chiuso al sesto posto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc Lando Norris riporta la McLaren in pole nella Sprint Qualifying di Miami. Bene Antonelli, la Ferrari non brillaLando Norris sfrutta il potenziale della nuova McLaren aggiornata e piazza la zampata del campione del mondo in carica, imponendosi nella sessione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gp Miami, Norris in pole per la sprint davanti ad Antonelli; F1: Miami; Norris vince la gara sprint, terza la Ferrari di Leclerc; La strana statistica di Miami: chi parte in prima fila non vince mai; Norris ha conquistato la pole position nelle qualifiche della Sprint a Miami. F1 GP Miami LIVE, Norris vince la gara sprint: Leclerc terzo, l’orario TV delle qualificheLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it F1 diretta Miami: segui la Sprint Race di Antonelli, Leclerc e Hamilton LIVETutto pronto per la 'mini-gara' del sabato, che assegna i primi punti del weekend, con Norris che scatta davanti al giovane pilota italiano: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Doppietta McLaren nella Sprint di Miami, Leclerc terzo Lando Norris vince la Sprint, Piastri e Leclerc superano Antonelli e chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. x.com Doppietta McLaren nella Sprint di Miami, Leclerc terzo Lando Norris vince la Sprint, Piastri e Leclerc superano Antonelli e chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. Penalità di 5 secondi per Antonelli per track limits: Kimi perde la quarta posizione e - facebook.com facebook