La finale dei Mondiali di calcio 2026 si terrà domenica 19 luglio alle 21.00 italiane allo stadio del New Jersey, negli Stati Uniti. La partita conclude oltre cinque settimane di competizioni, con più di cento incontri disputati tra Stati Uniti, Messico e Canada. La durata dell’intervallo tra la fine delle semifinali e l’inizio della finale sarà più lunga rispetto alle edizioni precedenti, e tra gli ospiti ci sarà anche Madonna.

La finale dei Mondiali 2026 di calcio andrà in scena domenica 19 luglio alle ore 21.00 italiane. Sarà il New Jersey Stadium di New York (USA) a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata, che ci ha tenuto compagnia nelle ultime cinque settimane con la disputa di oltre cento incontri tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso e appassionante, che incollerà davanti agli scherzi miliardi di appassionati. La Spagna ha sconfitto la Francia con un perentorio 2-0 e si è qualificato all’atto conclusivo per la seconda volta nella propria storia, con il sogno di emulare il trionfo del 2014 in Sudafrica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Perché l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio sarà più lungo? Durata esatta e scaletta: c’è Madonna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PERCHÉ IL PALLONE DELLA FINALE DEI MONDIALI È DIVERSO

Notizie e thread social correlati

Madonna, Shakira e BTS: l'incredibile scaletta alla finale dei Mondiali di calcioDurante la finale dei Mondiali di calcio, sono saliti sul palco artisti di fama internazionale, tra cui Madonna, Shakira e i BTS.

È probabile che lo spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali di calcio durerà più dei 15 minuti standardLo spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, durerà più dei consueti 15...

Temi più discussi: È probabile che lo spettacolo dell'intervallo della finale dei Mondiali di calcio durerà più dei 15 minuti standard; Justin Bieber con Madonna, Shakira e BTS in Halftime Show dei Mondiali; Modonna, Shakira, Coldplay e Bts protagonisti dello show nell’intervallo della finale dei Mondiali; Justin Bieber, Madonna, Coldplay, BTS: per la prima volta alla finale dei Mondiali si canta e si balla.

Mondiali, l'intervallo della finale potrebbe durare anche 30 minuti: l'ultima novità che fa discutere x.com

Mondiali, l'intervallo della finale potrebbe durare anche 30 minuti: l'ultima novità che fa discutereI Mondiali 2026 hanno introdotto numerose novità. Dall'allargamento del format con quarantotto nazionali partecipanti fino all'hydration break, passando per le modifiche sul regolamento (come l'espuls ... msn.com

Perché l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio sarà più lungo? Durata esatta e scaletta: c’è MadonnaLa finale dei Mondiali 2026 di calcio andrà in scena domenica 19 luglio alle ore 21.00 italiane. Sarà il New Jersey Stadium di New York (USA) a ospitare ... oasport.it

Solo io penso che la coppa del mondo dovrebbe essere una ENORME eliminatoria con tutti i Paesi del mondo? reddit