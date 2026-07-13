Volkswagen potrebbe tagliare fino a 100 mila posti di lavoro a causa della crisi in corso. La settimana scorsa, il consiglio di sorveglianza ha respinto la proposta di ristrutturazione presentata dall’amministratore delegato. La decisione arriva in un momento di forte difficoltà finanziaria per l’azienda, che sta affrontando cali di vendite e problemi di produzione. La situazione mette a rischio numerosi impiegati e rivela la gravità della crisi del gruppo.

La crisi di Volkswagen continua. La scorsa settimana la riunione del consiglio di sorveglianza ha bloccato la proposta di ristrutturazione dell’amministratore delegato Oliver Blume. Per ora niente esuberi, che nel piano avevano raggiunto la quota di 100.000 entro il 2030. Restano però le altre parti del piano di riduzione dei costi, ovvero la riduzione dei modelli e della produzione globale dei veicoli annuali. Gli operai, già sul piede di guerra a causa della messa a rischio del posto di lavoro, potrebbero aver perso la fiducia nel manager e così anche i mercati. Il piano di Volkswagen per ridurre i costi Salvi (per ora) 100.000 posti di lavoro La profonda crisi di Volkswagen Il piano di Volkswagen per ridurre i costi La crisi dell’automotive continua e quello che sta accadendo in Volkswagen è forse la crisi più evidente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Su Volkswagen la mannaia dei licenziamenti, a rischio 100 mila posti di lavoro: perché l'azienda è in crisi

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