In Umbria apre il secondo negozio Ikea in Italia in versione small store, più compatto rispetto alle grandi strutture tradizionali. Situato a Corciano, questo punto vendita è progettato per adattarsi ai centri urbani più piccoli, offrendo comunque una selezione di prodotti Ikea. La scelta di uno store più contenuto risponde alle esigenze di aree con spazi limitati, mantenendo comunque l’offerta del marchio. La apertura è avvenuta il 16 luglio 2026.

Corciano (Perugia), 16 luglio 2026 – L’idea è quella di uno store più contenuto, adatto a centri più piccoli rispetto alle mega strutture che si trovano nelle città più grandi. Aprirà con ogni probabilità a settembre il punto vendita Ikea che servirà la città di Perugia e l’Umbria in generale. Il punto vendita sarà a Corciano, in un’area dove si trovano già altri marchi. Un capannone all’esterno del quale comincia a spuntare il blu tipico dei negozi Ikea. L’attesa è già grande, anche perché questo nuovo Ikea porterà diverse decine di posti di lavoro, per i quali sono aperte da tempo le candidature. Intanto, i lavori per la realizzazione del punto vendita vanno avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lanazione.it - Perché in Umbria apre un Ikea diverso dal solito, in versione small store: è il secondo in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ikea a Corciano, è ufficiale: sarà uno “small store”. C’è ancora tempo per candidarsiDa pochi giorni, il sito internet di un grande rivenditore di arredamento ha ripubblicato annunci di lavoro relativi a una nuova apertura.

Ikea celebra le polpette: nello store di Baronissi arriva il menù "All you can eat"Venerdì 5 giugno, lo store di Baronissi ospiterà un menù “All you can eat” dedicato alle polpette Ikea.

Temi più discussi: In Umbria apre un nuovo Trony: ci lavoreranno 28 persone -; Gubbio in Wonderlast. L’invasione della musica: Un evento di qualità; Umbria Jazz 2026, Gilberto Gil all’Arena apre il concerto con Expresso 2222: video -; Risparmio Casa apre a Terni: ecco dove. Venti nuove assunzioni -.

Perché in Umbria apre un Ikea diverso dal solito, in versione small store: è il secondo in ItaliaL’idea del colosso svedese è quella di avvicinarsi ai centri più piccoli con strutture più contenute. Che avranno le stesse caratteristiche dei mega punti vendita delle grandi città, ma in forma più a ... lanazione.it

È una meraviglia poter cominciare il programma di storia delle letteratura italiana con il Cantico delle creature di San Francesco. Perché è una poesia, o se si vuole essere più tecnici, una prosa ritmica con rime e assonanze, comunque un testo che va oltre il li x.com

In umbria fai prima a morire, reincarnarti in una pianta, morire di nuovo e reincarnarti ancora in uno scarafaggio piuttosto che riuscire a prenotare una visita col SSN reddit

Manovra di assestamento di bilancio: In Umbria al via la stagione dei diritti nel segno della trasparenza(UNWEB) – Perugia, – Una scelta netta che mette al centro la comunità e la persona, che privilegia la trasparenza e apre la stagione dei diritti per l'Umbria: si può riassumere così il senso della m ... umbrianotizieweb.it