Ikea celebra le polpette | nello store di Baronissi arriva il menù All you can eat

Venerdì 5 giugno, lo store di Baronissi ospiterà un menù “All you can eat” dedicato alle polpette Ikea. La promozione prevede un’offerta speciale per tutta la giornata, con la possibilità di gustare polpette a volontà. L’iniziativa si inserisce in una campagna promozionale che coinvolge anche il punto vendita di Bologna. Nessuna altra attività è prevista oltre a questa offerta di cibo illimitato.

Venerdì 5 giugno la multinazionale svedese Ikea avvia una campagna promozionale dedicata alle celebri polpette del marchio, con eventi specifici programmati nei punti vendita di Bologna e Baronissi. L'operazione mira a spingere le consumazioni all'interno dei ristoranti e bistrot aziendali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Ikea ha creato un chupa chups al gusto polpette INVITEDBY IKEA

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