Ikea a Corciano è ufficiale | sarà uno small store C’è ancora tempo per candidarsi

Da pochi giorni, il sito internet di un grande rivenditore di arredamento ha ripubblicato annunci di lavoro relativi a una nuova apertura. La sede sarà un “small store” e si trova nella zona di Corciano, in provincia di Perugia. La notizia conferma l’interesse dell’azienda a rafforzare la presenza in quella zona con un punto vendita di dimensioni ridotte. Chi fosse interessato, può ancora inviare la propria candidatura, visto che i bandi sono stati riattivati recentemente.

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Perugia, 20 maggio 2026 – Ikea rilancia. Da due giorni, infatti, nel sito web del colosso dell’arredamento svedese, sono stati reinseriti gli annunci per la ricerca di personale per la prossima apertura di Corciano. Ma la novità è che ora le candidature possono essere presentate anche per il responsabile del negozio – non presente nella prima ricerca dello scorso aprile – che dovrebbe aprire alle porte del capoluogo nelle prossime settimane. Le candidature per lo “small store”. “Operations team leader – small store” è la figura che viene indicata per il negozio di Corciano, che ufficializza quindi l’apertura di un negozio “non classico”, ma con dimensioni più contenute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ikea a Corciano, è ufficiale: sarà uno “small store”. C’è ancora tempo per candidarsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il colosso svedese Ikea sbarca a Corciano Ikea, inaugurato uno spazio all’Esp. Sarà dedicato ai progetti d’arredoUn punto Ikea dedicato alla progettazione di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti della casa, per uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Il colosso svedese Ikea sbarca a Corciano ift.tt/x7nPbWZ ift.tt/WgBCc5f x.com Ikea-2, la Bufalotta regge ma il Comune è in ritardoL Ikea raddoppia, la Bufalotta rischia di affogare nel traffico e nei ritardi cronici del Comune. Al megastore del colosso svedese dell arredamento, già nella giornata di apertura si sono riversati ... ilgiornale.it