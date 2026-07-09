Un utente ha deciso di giocare a Assassin’s Creed Black Flag Resynced, un remake del gioco uscito 13 anni fa. La decisione è stata presa nonostante il tempo trascorso dall’originale. La notizia riguarda la volontà di riscoprire un titolo ormai datato, senza specificare motivazioni aggiuntive. Non sono stati forniti dettagli su eventuali aggiornamenti o modifiche rispetto alla versione originale. La notizia si limita a segnalare la ripresa del gioco da parte di un singolo giocatore.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.. $.00, Ci sono videogiochi che invecchiano, altri che con il tempo diventano classici. Assassin's Creed IV: Black Flag appartiene senza dubbio alla seconda categoria con più di 39 milioni di copie vendute e il secondo posto nella nostra personale classifica di gradimento dei migliori Assassin's Creed di sempre. Ora, tredici anni dopo la sua uscita, Ubisoft riprova il colpaccio con Assassin's Creed: Black Flag Resynced, nell'ottica di prendersi una pausa dalla saga degli Assassini e provare qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché dovresti voler giocare a Assassin's Creed Black Flag Resynced a 13 anni di uscita dall'originale

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