Franco Marini, figura storica del centrosinistra, non troverebbe spazio nell’attuale alleanza politica. Un esempio pratico riguarda le differenze tra le posizioni e le alleanze di oggi e quelle del passato. La composizione e le priorità della coalizione sono cambiate rispetto a quando Marini era attivo, rendendo difficile inserirlo nel quadro politico attuale. Questa discrepanza evidenzia come le dinamiche e le alleanze siano evolute nel tempo.

C’è un esempio concreto, e neanche troppo blasfemo, che si potrebbe fare quando pensiamo a quello che è stata, e a quello che è oggi, la coalizione di centrosinistra. E lo dico pensando a ciò che è concretamente capitato dopo il tramonto della prima repubblica e la fine della Dc. E cioè la stagione che si è aperta dal 1994 in poi. Ovvero, e per uscire dalla metafora, ma ve lo imaginate un Franco Marini – tanto per citare il più autorevole e significativo leader politico centrista che ha scelto di scommettere sull’alleanza di centrosinistra sin dall’inizio – nascosto dietro il palco durante una manifestazione dei capi della sinistra... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Franco Marini non troverebbe posto nel centrosinistra di oggi

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