Valeria Marini ha condiviso le sue preferenze sulle posizioni sessuali durante la prima puntata del programma Privé by MOW ed Escort Advisor. Ha spiegato di preferire tre posizioni specifiche, indicando quale le piace di più e quale meno. La showgirl ha parlato apertamente di questo argomento senza freni, descrivendo le sue preferenze in modo diretto e senza indugi. La conversazione ha riguardato aspetti personali legati alla sfera intima, affrontati con naturalezza e senza filtri.

Valeria Marini si è raccontata senza peli sulla lingua nella prima puntata del format Privé by MOW ed Escort Advisor. Il sesso con donne o uomini? “Sì, l’ho fatto con due uomini. Bellissimo”, ha detto la showgirl che non ha dubbi sulla “combinazione” a letto. Poi ha aggiunto: “Mi masturbo tutti i giorni. Ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo “. Il sex toy preferito? “Lo definisco succhia clitoride. Il sesso è un universo infinito. Si fa quello che ti piace”. Poi il confronto con il conduttore Moreno Pisto che ha chiesto dritto: “Le tue tre posizioni preferite?”. Marini cerca di mantenere un alone di mistero: “Indovina, indovina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La terza è lo smorzacandela, la seconda a pecora e al primo posto io sopra, ma di spalle”: Valeria Marini rivela le tre posizione preferite nel sesso

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