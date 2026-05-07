Omicidio di Franco Perlino ucciso per un posto auto a Gaeta | condannato a 10 anni Vincenzo Valentino

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Valentino è stato condannato a dieci anni di reclusione in primo grado per l'omicidio di Franco Perlino. La vicenda risale a un episodio avvenuto a Gaeta, dove Perlino è stato colpito dopo una lite legata a un posto auto. L'uomo è deceduto a causa di una ferita alla testa, causata dall’impatto con l’asfalto. La sentenza si basa sulle prove raccolte nel procedimento giudiziario.

Vincenzo Valentino è stato condannato in primo grado a 10 anni per l'omicidio di Franco Perlino, spinto in seguito ad una lite per un parcheggio e morto dopo aver battuto la testa sull'asfalto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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