Il segretario di stato statunitense ha chiamato a raccolta rappresentanti di oltre 70 paesi, tra cui l’Italia, per una conferenza a Washington. Il focus è sul “terrorismo transnazionale di estrema sinistra” e l’antifascismo viene definito come una minaccia. La riunione si svolge in un contesto di crescente attenzione internazionale verso gruppi considerati estremisti di sinistra.

Il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha invitato i rappresentanti di più di 70 paesi, tra cui l’Italia, a una conferenza a Washington contro il “terrorismo transnazionale di estrema sinistra”. “Per troppo tempo questa minaccia è stata ignorata e sottovalutata nonostante il pericolo che rappresenta”, si legge in una nota dell’amministrazione Trump condivisa con i vari governi. L’incontro del 16 luglio serve dunque a gettare le basi per una “azione coordinata” contro quei gruppi estremisti che “ricorrono a forme di violenza organizzata e letale per perseguire i propri obiettivi politici”. Secondo il Washington Post, tuttavia, la conferenza è stata criticata da alcuni paesi alleati sia per lo scarso preavviso sia per il contenuto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Per Washington l’antifascismo è una minaccia

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