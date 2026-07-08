Notte di fuoco nel Golfo | Washington bombarda Teheran minaccia pesanti ritorsioni
Durante la notte, un attacco aereo statunitense ha colpito obiettivi nel Golfo. In risposta, Teheran ha annunciato che prenderà pesanti ritorsioni. La tregua tra Iran e Stati Uniti si è interrotta, peggiorando la tensione nella regione. Nessuna delle parti ha ancora comunicato dettagli sui danni o sulle vittime. La situazione rimane critica e rischia di provocare ulteriori escalation militari.
La fragile tregua diplomatica tra Iran e Stati Uniti sembra essersi dissolta nel giro di pochi giorni, lasciando spazio a una nuova escalation militare e politica che rischia di incendiare nuovamente il Medio Oriente. Mentre il rumore delle esplosioni torna a scuotere le coste iraniane affacciate sullo Stretto di Hormuz, da Teheran arriva una pesante accusa contro Washington: gli Stati Uniti avrebbero violato il Memorandum d’Intesa firmato meno di tre settimane fa, ripristinando le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano e colpendo militarmente obiettivi considerati strategici. Per la Repubblica Islamica non si tratta soltanto di una decisione economica o militare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Il Medio Oriente esplode di nuovo: raid Usa, sanzioni e minacce di ritorsione fanno tremare il mondo
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