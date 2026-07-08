Durante la notte, un attacco aereo statunitense ha colpito obiettivi nel Golfo. In risposta, Teheran ha annunciato che prenderà pesanti ritorsioni. La tregua tra Iran e Stati Uniti si è interrotta, peggiorando la tensione nella regione. Nessuna delle parti ha ancora comunicato dettagli sui danni o sulle vittime. La situazione rimane critica e rischia di provocare ulteriori escalation militari.

La fragile tregua diplomatica tra Iran e Stati Uniti sembra essersi dissolta nel giro di pochi giorni, lasciando spazio a una nuova escalation militare e politica che rischia di incendiare nuovamente il Medio Oriente. Mentre il rumore delle esplosioni torna a scuotere le coste iraniane affacciate sullo Stretto di Hormuz, da Teheran arriva una pesante accusa contro Washington: gli Stati Uniti avrebbero violato il Memorandum d’Intesa firmato meno di tre settimane fa, ripristinando le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano e colpendo militarmente obiettivi considerati strategici. Per la Repubblica Islamica non si tratta soltanto di una decisione economica o militare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Notte di fuoco nel Golfo: Washington bombarda, Teheran minaccia pesanti ritorsioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Medio Oriente esplode di nuovo: raid Usa, sanzioni e minacce di ritorsione fanno tremare il mondo

Notizie e thread social correlati

Notte di fuoco nel Golfo: raid di Usa e Iran. Teheran attacca l’aeroporto del Kuwait: feriti e voli sospesiTeheran ha lanciato missili e droni contro l’aeroporto del Kuwait, causando feriti e sospensioni dei voli.

Tensione nel Golfo dell’Oman: l’Iran minaccia ritorsioni contro gli Stati Uniti, petrolio in forte rialzoNel Golfo dell’Oman si registra un aumento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, con l’Iran che ha annunciato possibili azioni di ritorsione.

Temi più discussi: Fraviano di Vermiglio, incendio nella notte: 200 vigili del fuoco in azione; Kyiv, ennesima notte sotto il fuoco delle bombe. Caritas-Spes: La gente è stanca ma la pace è ancora lontana; NOTTE DI FUOCO IN VIA AMENDOLA: LA POLIZIA DI STATO DI BOLOGNA INDIVIDUA IN POCHE ORE I PRESUNTI RESPONSABILI.; Ucraina, notte di fuoco su Kiev e altre città: ancora una volta a pagare sono i civili.

Ha tentato di dare fuoco alla compagna ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato-. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese. La tragedia è stata evitata dal tempestivo intervento x.com

[Spoilers Main] Ho bisogno che la Lunga Notte sia una vittoria pirrica reddit

Notte di fuoco nel Golfo. Trump: Prima o poi incontrerò Khamenei. Netanyahu: Leader Ue non hanno fegato per combattere i barbariNotte di attacchi tra Iran e Stati Uniti: Teheran lancia missili verso Kuwait e Bahrain, Washington colpisce Qeshm. Scontro anche sul blocco di una petroliera diretta a Kharg ... ilgiornale.it

Notte di fuoco e paura a Fraviano, colpiti la chiesa e quattro casePauroso incendio nella frazione di Vermiglio, dove un vasto incendio ha devastato diversi edifici, raggiungendo il tetto della chiesa di Santo Stefano. Nessun ferito, ma i danni sono significativi e l ... altoadige.it