Per ottenere una rasatura impeccabile non basta passare il rasoio | la differenza la fanno la preparazione della pelle e la skincare

Per ottenere una rasatura perfetta, è essenziale preparare la pelle e seguire una buona skincare. Dopo aver rasato, si evitano irritazioni, puntini rossi e pelle che tira, mantenendo le gambe lisce più a lungo. Piccoli accorgimenti aiutano a ridurre i peli incarniti e a preservare la morbidezza della pelle nei giorni successivi.

Gambe lisce sì, ma senza irritazioni, puntini rossi e pelle che tira. dei giorni successivi. Come rendere le gambe più lisce. Bastano pochi accorgimenti per ridurre il rischio di peli incarniti e mantenere la pelle morbida più a lungo. Il primo passo è l’esfoliazione. Uno scrub delicato, da utilizzare una o due volte alla settimana, elimina le cellule morte che possono ostacolare la fuoriuscita del pelo e favorire la comparsa dei fastidiosi peli incarniti. GUARDA LE FOTO Esfoliazione pelle del corpo e della gambe: scrub ma non solo. In alternativa, o in abbinamento, si può scegliere un trattamento con acido glicolico, prezioso per rinnovare la superficie cutanea e mantenere la pelle più uniforme e levigata. 🔗 Leggi su Amica.it

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