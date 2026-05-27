Durante l’estate, molte persone adottano routine di skincare che possono danneggiare la pelle. Tra gli errori più comuni ci sono l’uso di prodotti troppo aggressivi, l’applicazione di creme idratanti senza protezione solare e il lavaggio del viso con acqua calda. Questi comportamenti, combinati con l’esposizione ai raggi solari e al sudore, aumentano il rischio di invecchiamento precoce e danni cutanei.

Estate significa sole, mare, sudore e temperature alte. Ma significa anche mettere la pelle sotto stress. Per questo la skincare estiva cambia rispetto al resto dell’anno e richiede attenzioni specifiche per evitare secchezza, lucidità e irritazioni. Durante i mesi più caldi, infatti, il viso tende a produrre più sebo e a disidratarsi più facilmente a causa dell’esposizione ai raggi Uv, della salsedine e del caldo. Una routine sbagliata può peggiorare la situazione, favorendo impurità, rossori e sensibilità cutanea. La mattina il primo step resta la detersione. Gli esperti consigliano prodotti delicati, capaci di eliminare sporco e sebo senza alterare la barriera naturale della pelle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ti lavi il viso così d’estate? Gli errori nella skincare estiva che fanno invecchiare la pelle

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