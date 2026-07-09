Un manifesto pubblicitario in metropolitana mostra una donna di mezza età sorridente, con capelli bianchi e occhiali da sole, che promuove un forum sulla longevità. Recenti commenti evidenziano che l’eccessiva magrezza può portare a problemi di salute come pelle decadente e costole visibili. Un esperto ha sottolineato che diete estreme favoriscono il deterioramento cutaneo, mentre il manifesto sfata gli stereotipi sull’età, presentando un’immagine di femminilità matura e in forma.

“Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano”. Un manifesto in metropolitana, che pubblicizza un forum sulla longevità a Milano, ritrae una donna più che matura, charmant, occhiali da sole e foulard, luminosi capelli bianchi, sorridente e non in sovrappeso. Sembra fiera di mostrare la sua età con classe, senza eccessi. Il tema della longevità e dell’invecchiare bene è entrato a far parte della nostra quotidianità: non solo come cura di noi stesse per una maggiore aspettativa di vita, ma anche come mantenimento della bellezza nel tempo. Senza però eccedere. Soprattutto nel cercare a tutti i costi una magrezza estrema e assoluta che viene sbandierata come il nuovo stereotipo da molte celebrity di mezza età e oltre: pensiamo fra tutte a Demi Moore, Nicole Kidman, Kate Moss, Madonna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Scapole affilate come un rasoio, clavicole sporgenti, costole visibili”. L’eccessiva magrezza è nemica della giovinezza? L’esperto: “La malnutrizione da diete estreme favorisce il decadimento della pelle”

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