Dormire poco o male è un problema di cui soffrono circa 12 milioni di persone soltanto in Italia secondo un recente rilevamento dell'Associazione Italiana per la Medicina del Sonno. I rimedi sono tanti e in molti cercano soluzioni naturali che possano aiutare a riposare meglio. Tra questi il magnesio è tra i più usati e studiati nella letteratura scientifica grazie alla sua capacità di rilassare il sistema nervoso e aumentare la produzione di ormoni del sonno. Da solo però non basta, ci sono almeno altri 3 integratori che si possono prendere per massimizzarne l'effetto: la melatonina, la L-teanina e il triptofano. La melatonina è l'ormone che regola le fasi di sonno-veglia, aiuta a dormire meglio e riduce il tempo che si impiega per addormentarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per dormire bene il magnesio non basta: ecco con cosa associarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MAGNESIO PER DORMIRE

Notizie e thread social correlati

Basta spostare i mobili e schermare bene le finestre per dormire frescoPer mantenere la stanza fresca durante l’estate, basta spostare i mobili e chiudere bene le finestre per schermarle.

Curare la propria flora intestinale significa gestire lo stress, dormire bene e mangiare i cibi giusti: ecco da dove partire per un intestino felice Negli ultimi anni, si è diffusa l’idea che prendersi cura della flora intestinale richieda attenzione a fattori come il controllo dello stress, un...

Temi più discussi: A volte le app per dormire meglio fanno dormire peggio; L'olio di magnesio sui piedi aiuta a dormire meglio? Cosa dice la scienza; Brooke Shields rivela i suoi rituali per dormire bene: il sonno è un gesto di cura; Sonno, gli italiani dormono sempre peggio: attenzione al nemico smartphone.

Sarebbe possibile un incantesimo di livello epico per dormire bene? reddit

Ci sono tre integratori che andrebbero presi per massimizzare al meglio l'effettoPer dormire bene il magnesio da solo non basta, ci sono altri integratori da prendere per massimizzarne l'efficacia. gazzetta.it

Non mi sto sforzando troppo. Rimango sveglio perché è quello che voglio Apprezzo davvero tanto la vostra preoccupazione e sto veramente, veramente bene. Quindi per favore non ditemi cose tipo Vai a dormire presto Non c’è bisogno di dirmelo. Sto b x.com

Siamo ossessionati dal sonno, ma come si fa a dormire bene davvero?Dai cuscini ergonomici, ai materassi intelligenti, ai tracker che misurano le fasi della notte, alle app per la respirazione, fino alla routine di wind down per rilassarsi: tutti i trucchi ... giornaledibrescia.it