Negli ultimi anni, si è diffusa l’idea che prendersi cura della flora intestinale richieda attenzione a fattori come il controllo dello stress, un sonno regolare e un’alimentazione equilibrata. L’intestino non viene più visto solo come l’organo della digestione, ma come un elemento chiave per il benessere generale. La sua importanza si è rafforzata, portando a un maggior interesse per le strategie di cura e attenzione.

N egli ultimi anni l’intestino ha assunto un ruolo sempre più centrale nel mondo del benessere. Non è più considerato soltanto l’organo della digestione, ma un vero centro di equilibrio per tutto il corpo. La ricerca sul microbiota (flora intestinale) — l’insieme di batteri “buoni” che vive nell’intestino — ha infatti evidenziato connessioni sempre più strette tra salute intestinale, energia, umore e qualità del sonno. Ma quali sono davvero le abitudini utili per sostenere il microbiota senza lasciarsi trascinare dalle mode del momento? Tra probiotici, integratori e diete iperproteiche, gli esperti invitano a tornare a regole semplici ma efficaci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Curare la propria flora intestinale significa gestire lo stress, dormire bene e mangiare i cibi giusti: ecco da dove partire per un intestino felice

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Two Kiwis a Day for Constipation The Science Behind This Gut Health Fix

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