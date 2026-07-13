Per mantenere la stanza fresca durante l’estate, basta spostare i mobili e chiudere bene le finestre per schermarle. Questi interventi semplici aiutano a ridurre l’accumulo di calore e a migliorare la temperatura in camera. Accendere il condizionatore per molte ore è una soluzione comune, ma non sempre necessaria se si adottano queste misure.

Quando l’estate entra nel vivo, la camera da letto rischia di trasformarsi in un ambiente opprimente, compromettendo la qualità del sonno. Per combattere l’afa, la reazione immediata è spesso quella di accendere il condizionatore per ore. Tuttavia, l’interior design offre soluzioni passive straordinariamente efficaci che non impattano sulla bolletta. Modificare strategicamente la disposizione dei mobili all’interno della stanza e adottare i corretti metodi di ombreggio permette di ottimizzare la circolazione dell’aria e bloccare il calore prima che si stabilizzi nell’ambiente, trasformando la camera in un rifugio fresco e rigenerante. Il layout termico, spostare i mobili per agevolare l’aria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Basta spostare i mobili e schermare bene le finestre per dormire fresco

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