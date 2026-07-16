Per cinque anni nessuno se n’è accorto | un museo traduce l’Assunzione di Maria come un’offerta di lavoro

Per cinque anni, un dipinto raffigurante l’Assunzione di Maria è stato interpretato come un’offerta di lavoro. La scena, tradotta erroneamente, mostrava figure con cartelli pubblicitari invece di angeli e figure sacre. La confusione si è protratta senza essere notata, fino a quando un esperto di linguaggi antichi ha evidenziato l’errore di traduzione. Il museo ha corretto la didascalia e aggiornato le informazioni sulla rappresentazione.

A volte basta un errore di traduzione per trasformare un dogma della fede cattolica in un annuncio di lavoro, ed è proprio quello che è successo nel piccolo museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano, in provincia di Grosseto, dove un quadro del XV secolo di Girolamo di Benvenuto raffigurante l’ Assunzione di Maria è stato ribattezzato, involontariamente, “Recruitment of Mary”. Quindi non l’elevazione in cielo della Vergine, ma una terrena assunzione lavorativa. La gaffe è passata inosservata per cinque lunghi anni, dal 2019 quando la targhetta venne installata, fino a quando un visitatore attento ha fotografato l’errore e lo ha condiviso su una pagina social specializzata in strafalcioni nelle traduzioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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La gaffe del museo di Pitigliano che trasforma l'Assunzione (in cielo) di Maria nell'assunzione in un posto di lavoro: la cattiva traduzione diventa virale sul webUn museo di Pitigliano ha pubblicato una didascalia che ha causato confusione online.

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Si parla di: Errore nella traduzione al museo di Pitigliano: l'Assunzione di Maria diventa Recruitment of Mary; La Madonna ‘assunta’… ma al lavoro: il refuso al museo di Pitigliano diventa un caso virale.