Grosseto l' Assunzione di Maria diventa assunzione | la gaffe del museo diocesano

La crisi del lavoro non risparmia proprio nessuno. Nemmeno i Santi. E così anche la Vergine Maria passa da un'Assunzione all'altra, quella con la "a" minuscola. Colpa di un errore di traduzione, che per qualche giorno ha regalato un po' di pubblicità al piccolo museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano (Grosseto)., Una turista ha infatti fotografato e postato sui social, la targhetta di un quadro di Girolamo di Benvenuto del XV secolo, dove la "Assunzione di Maria" diventa "Recruitment of Mary". Un'assunzione, ma non in senso religioso, bensì lavorativo. Già, perché il termine recruitment viene utilizzato per una persona che assume un incarico professionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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La gaffe del museo di Pitigliano che trasforma l'Assunzione (in cielo) di Maria nell'assunzione in un posto di lavoro: la cattiva traduzione diventa virale sul webUn museo di Pitigliano ha pubblicato una didascalia che ha causato confusione online.

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Temi più discussi: La gaffe del museo di Pitigliano per la traduzione sbagliata in inglese: l'Assunzione (in cielo) di Maria diventa l'assunzione in un posto di lavoro; La Madonna assunta... al lavoro: l'incredibile errore di traduzione diventa virale e fa scoprire un gioiello della Maremma; La gaffe del museo di Pitigliano che trasforma l' Assunzione in cielo di Maria nell' assunzione in un posto di lavoro | la cattiva traduzione diventa virale sul web.

L'Assunzione di Maria in cielo? Per il museo di Pitigliano diventa un'assunzione in azienda: lo scivolone nella traduzione in inglese - La foto - Open reddit

La gaffe del museo: l’Assunzione di Maria diventa 'Recruitment of Mary'. E sui social si scatena l’ironia degli utentiUn errore di traduzione ha trasformato l’opera di Girolamo di Benvenuto, ospitata nel museo di Pitigliano, nell’assunzione intesa come ‘lavorativa’. La difesa del museo: Targhette rifatte nel 2019 co ... lanazione.it

La gaffe del museo di Pitigliano che trasforma l'Assunzione (in cielo) di Maria nell'assunzione in un posto di lavoro: la cattiva traduzione diventa virale sul webGrosseto, una turista nota la goffa traduzione della targhetta sotto il quadro quattrocentesco di Girolamo di Benvenuto a Palazzo Orsini: Recruitment. La posta online e fa il giro del mondo ... corrierefiorentino.corriere.it