Un museo di Pitigliano ha pubblicato una didascalia che ha causato confusione online. La frase, tradotta male dall'italiano all'inglese, ha trasformato l'evento religioso dell'Assunzione di Maria in una descrizione di un'assunzione lavorativa. La traduzione errata ha generato molte reazioni e commenti su internet, evidenziando un errore di interpretazione legato a una cattiva traduzione. L'incidente è diventato virale, attirando l'attenzione sulla questione delle traduzioni sbagliate e delle conseguenze che possono derivarne.

La blasfemia è sicuramente involontaria, frutto di una traduzione infelice in inglese, ma lo strafalcione resta grosso come una casa: l'Assunzione (in cielo) di Maria trasformata nell'assunzione al lavoro della Madonna, come se la madre di Cristo avesse trovato un «posto di lavoro» in Paradiso. Succede a Pitigliano (Grosseto), museo di Palazzo Orsini, nella targhetta che sta sotto un quadro di Girolamo di Benvenuto, un minore del '400 senese che rappresenta, manco a dirlo, la scena dell'Assunzione in cielo della Madonna, come spiega chiaramente la dicitura in italiano. Peccato che il senso sia andato completamente perso nella versione inglese subito sotto: Recruitment of Mary. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - La gaffe del museo di Pitigliano che trasforma l'Assunzione (in cielo) di Maria nell'assunzione in un posto di lavoro: la cattiva traduzione diventa virale sul web

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