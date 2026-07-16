Per anni la Cina ha cercato segni di tecnologia aliena sulla faccia nascosta della Luna | È ideale per il SETI

Negli ultimi anni, la Cina ha condotto ricerche sulla faccia nascosta della Luna, cercando segnali di tecnologia aliena. Gli scienziati hanno indicato che questa area del satellite è considerata un sito adatto per il SETI, la ricerca di segnali provenienti da intelligenze extraterrestri. Le missioni e le osservazioni sono state focalizzate su questa regione, ritenuta strategica per individuare eventuali tracce di attività non terrestri. Finora, non sono stati resi noti risultati concreti di questa attività di ricerca.

Per diversi anni la Cina è andata a caccia di "tecnofirme" di origine aliena sulla faccia nascosta della Luna. Gli scienziati affermano che il lato nascosto del satellite naturale è un luogo ideale per il SETI, ovvero la ricerca di segnali legati all'intelligenza extraterrestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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