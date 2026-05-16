Omicidio Bakari Sako indagato titolare del bar dove la vittima ha cercato rifugio | Lo ha cacciato dal locale

Il titolare di un bar è stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento in relazione all’omicidio di Bakari Sako, un uomo di 35 anni ucciso durante un episodio avvenuto nel locale. La vittima, ferita, aveva cercato rifugio nel bar prima di perdere la vita. Secondo quanto riferito, il titolare avrebbe cacciato Sako dal suo esercizio commerciale poco prima dell’accaduto. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Indagato per favoreggiamento il titolare del bar dove il 35enne Bakari Sako, ferito e ucciso da un gruppo di ragazzi, ha cercato rifugio prima di morire. L'uomo, ha spiegato la procuratrice di Taranto, ha cacciato la vittima e gli aggressori dal locale senza avvisare le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TARANTO | Omicidio Bakari Sako, indagato il titolare del bar in cui cercò rifugio la vittima

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