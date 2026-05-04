La tecnologia italiana porta l’uomo di nuovo sulla Luna

La tecnologia italiana ha contribuito alla missione ARTEMIS II, che ha segnato il ritorno dell’uomo sulla Luna dopo più di cinquant’anni. Questa è la seconda tappa di un programma internazionale volto all’esplorazione lunare e rappresenta un momento importante per l’avanzamento delle capacità spaziali italiane. La missione ha permesso di raggiungere l’orbita lunare, aprendo nuove possibilità per future attività umane nello spazio.

ARTEMIS II, la seconda missione di questo importante programma internazionale, ha segnato il ritorno dell’uomo nell’orbita lunare dopo oltre cinquant’anni, raggiungendo un traguardo storico e inaugurando una nuova era dell’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi sono stati ancora una volta gli Stati Uniti e la Nasa, il cui amministratore ha definito Artemis II come l’“opening act” del ritorno americano sulla Luna. Tuttavia, la missione, più di quanto sia mai avvenuto in passato, non è stata soltanto un successo americano, ma un’impresa collettiva, resa possibile dalla cooperazione tra la Nasa e i suoi partner, tra i quali hanno avuto un ruolo determinante l’agenzia spaziale europea Esa e la filiera spaziale, industriale e scientifica, europea e l’agenzia italiana Asi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Artemis II, lancio riuscito: dopo 50 anni l’uomo è di nuovo in viaggio verso la Luna

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