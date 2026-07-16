La legge Cirinnà sulle unioni civili aveva, tra le tante carenze, anche una discriminante sull’aspetto delle pensioni di reversibilità. In una sentenza del 2026 la Corte Costituzionale ha risolto la lacuna legislativa (la retroattività della norma), definendo una svolta nella tutela dei diritti delle coppie omosessuali. Infatti, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia dello stesso sesso sposata all’estero nel caso in cui il decesso fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà. Il 25º rapporto dell’INPS arriva al compimento dei 10 anni della legge 76 del 2016, quindi mostra ancora i dati precedenti a questa svolta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione di reversibilità alle coppie civili, in 10 anni 622 assegni: il 78,1% va a uomini

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Noivtà Pensione di Reversibilità 2026: Nuovi Limiti di Reddito e Tagli INPS

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