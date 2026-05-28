Per la Corte Costituzionale non può essere il tempo a cancellare un diritto. E soprattutto non può essere una lacuna legislativa dello Stato a trasformarsi, anni dopo, in una discriminazione permanente. Con la sentenza numero 91 del 2026, destinata a segnare una svolta nella tutela dei diritti delle coppie omosessuali, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia dello stesso sesso sposata all’estero, nel caso in cui il decesso fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili. È una decisione che va oltre il perimetro previdenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pensione di reversibilità alle coppie omosessuali, la Consulta abbatte il muro del tempo: “Discriminatorio negarla prima della legge Cirinnà”

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Ne approfittano, perché abbiamo quell'incompetente, incapace e inutile Pdc che dice cose assurde! A mia madre, con pensione di reversibilità di 800 euro, la Banca Don Rizzo le trattiene 77 euro per movimenti mensili! Non abbiamo un governo, siamo abba x.com

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