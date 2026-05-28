Pensione di reversibilità alle coppie omosessuali la Consulta abbatte il muro del tempo | Discriminatorio negarla prima della legge Cirinnà
La Corte Costituzionale ha stabilito che la pensione di reversibilità per le coppie omosessuali non può essere negata a causa del tempo trascorso o di lacune legislative. La decisione riguarda il fatto che il diritto non deve essere cancellato con il passare degli anni, anche se la legge non prevedeva ancora questa possibilità al momento della morte del partner. La sentenza mette fine a una discriminazione che durava da anni.
Per la Corte Costituzionale non può essere il tempo a cancellare un diritto. E soprattutto non può essere una lacuna legislativa dello Stato a trasformarsi, anni dopo, in una discriminazione permanente. Con la sentenza numero 91 del 2026, destinata a segnare una svolta nella tutela dei diritti delle coppie omosessuali, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia dello stesso sesso sposata all’estero, nel caso in cui il decesso fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili. È una decisione che va oltre il perimetro previdenziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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CLATI Service & Business. adam.dodson · Gifts to your future self. Quando perdi una persona cara, sapere i propri diritti diventa fondamentale. La pensione di reversibilità è un sostegno economico riconosciuto ai familiari di un pensionato deceduto. Può facebook
Ne approfittano, perché abbiamo quell'incompetente, incapace e inutile Pdc che dice cose assurde! A mia madre, con pensione di reversibilità di 800 euro, la Banca Don Rizzo le trattiene 77 euro per movimenti mensili! Non abbiamo un governo, siamo abba x.com
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