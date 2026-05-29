Consulta | sì pensione di reversibilità a coppie gay sposate all’estero

La Corte costituzionale ha stabilito che le coppie omosessuali sposate all’estero hanno diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso di uno dei partner. La decisione si riferisce a una norma che escludeva questa possibilità, giudicata incostituzionale. La sentenza si basa sulla tutela dei diritti delle coppie formate all’estero, riconoscendo il diritto alla reversibilità indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di matrimonio. La pronuncia riguarda esclusivamente le coppie sposate all’estero, senza estendersi ad altre situazioni.

La questione era stata sollevata dalla Cassazione, nell’ambito di un processo in cui il vedovo di una coppia gay aveva chiesto, dopo il decesso del partner, di ricevere dall’Inps la pensione di reversibilità, che gli era però stata negata. Secondo i giudici della Cassazione, il decesso del partner era avvenuto prima all’entrata in vigore della legge del 2016 e, per questo, non spettava al marito. Secondo la Corte, escludere dal trattamento pensionistico del partner vedovo di una coppia omosessuale rappresentava una “ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie aventi titolo a pensione di reversibilità”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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