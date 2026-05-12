Sinner un altro passo verso la gloria di Roma | vince il derby azzurro con Pellegrino e vola ai quarti contro Rublev
Jannik Sinner ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, battendo nel derby azzurro il giocatore che porta il suo stesso colore di squadra. Con questa vittoria, il tennista italiano si prepara ad affrontare il prossimo avversario, Rublev, in un incontro che si svolgerà nelle fasi successive del torneo. La sfida si è conclusa con un risultato che porta il giovane atleta un passo più vicino alla possibile finale.
Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei. Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026.🔗 Leggi su Feedpress.me
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