Il Leeds United sta definendo un accordo con il giocatore Muharemovic, con trattative in fase avanzata e cifre vicine ai milioni di euro. La Juventus detiene il 50% del cartellino del calciatore. L'affare si sta concretizzando con un trasferimento che coinvolge anche quest'ultima quota, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulla durata dell'accordo.

di Luca Fioretti La rivelazione di Fabrizio Romano su Muharemovic: trattative avanzate con il club inglese e milioni in vista per la Juventus. Il futuro di Tarik Muharemovi? si tinge sempre più di bianco, ma questa volta non è quello della maglia juventina, bensì quello del Leeds United. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, le trattative tra i Whites e il Sassuolo, club attualmente proprietario del cartellino, sono entrate nel vivo sulla base di una proposta da 40 milioni di euro e l’affare è ora a un passo dalla chiusura. Il giovane difensore centrale bosniaco, classe 2003 e reduce da stagioni di grande crescita, ha ufficialmente aperto le porte a un trasferimento in Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il Leeds è pronto a chiudere per Muharemovic: cifre e dettagli dell’affare, alla Juve il 50%

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Avanzati colloqui tra #Leeds e #Sassuolo per Tarik #Muharemovic a €40M. Pronto un contratto fino al 2031 (€3,5M/anno). #Juventus ha il 50% sulla vendita. #transfers #LUFC @NicoSchira x.com

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