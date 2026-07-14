juventus incontro con gli agenti di pellegrino per sbloccare la trattativa

La Juventus ha incontrato gli agenti di Pellegrino per cercare di sbloccare la trattativa. Il mercato dei bianconeri fatica a decollare, con poche operazioni concluse. Oltre a Ekhator, al momento non ci sono altre trattative in chiusura. La società sta lavorando per trovare un accordo con il calciatore, ma non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche. La situazione rimane in stand-by, mentre il mercato entra nelle sue fasi finali.

Il mercato della Juventus sta facendo fatica a sbloccarsi e, ad eccezione di Ekhator, dalle parti della Continassa si registrano molte difficoltà nel portare a termine le trattative. I giocatori che piacciono ai bianconeri sono i soliti, ma le richieste elevate dei rispettivi club di appartenenza stanno rallentando le operazioni. In attacco la pista Kolo Muani sembra raffreddarsi sempre di più, complici le cifre chieste dal PSG per il cartellino del giocatore francese. Carnevali, in un’intervista a La politica nel pallone, nei giorni scorsi è stato chiaro: “La richiesta di 45 milioni è troppo elevata per noi. O si trova un accordo o si valuteranno altri profili”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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