La Juventus sta negoziando con il Bayern Monaco per il trasferimento di un difensore. L’operazione potrebbe concretizzarsi a breve, con il giocatore che arriverebbe in prestito. La trattativa si concentra sulla formula e sull’accordo economico, con le parti che lavorano per definire i dettagli. La società bianconera valuta anche l’impatto sul reparto difensivo e sulla rosa complessiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai tempi o alle condizioni dell’affare.

di Luca Fioretti Kim alla Juventus: l’arrivo del difensore dal Bayern Monaco potrebbe essere un colpo azzeccassimo per la dirigenza bianconero. Il nome caldissimo per la ricostruzione della difesa della Juventus è quello di Kim Min-jae. Il forte centrale sudcoreano è diventato il vero e proprio obiettivo prioritario per blindare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. L’eventuale approdo in bianconero del difensore del Bayern Monaco converrebbe decisamente a tutti i protagonisti coinvolti, rappresentando la classica operazione di mercato capace di accontentare ogni tassello del mosaico. La dirigenza della Vecchia Signora sta studiando la strategia ideale per affondare il colpo, puntando a impostare l’operazione sulla base di un prestito per contenere i costi ed evitare follie economiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kim alla Juventus è un affare che conviene davvero a tutti: i tre motivi per cui l’operazione può davvero decollare

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