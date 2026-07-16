Il Milan sta cercando un nuovo giocatore per la fascia sinistra, attualmente occupata da Bartesaghi ed Estupinan. Quest'ultimo sembra in uscita, con l'Aston Villa che ha mostrato interesse. La società sta valutando possibili sostituti per rinforzare il reparto, mentre Estupinan potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Il Milan continua a lavorare sul mercato e, tra i ruoli che necessitano di più attenzione, rientra anche la posizione di esterno sinistro. La fascia è attualmente occupata da Bartesaghi ed Estupinan, che sembra però in uscita (registrando il forte interesse da parte dell'Aston Villa). Secondo Carlo Pellegatti, un nuovo nome starebbe emergendo per la fascia sinistra rossonera: si tratta di Dayann Methalie, terzino sinistro classe 2006 del Tolosa. Il giornalista rossonero, sul proprio canale YouTube, ha descritto il francese come un giocatore potente, dal gran fisico e irruente sulla fascia, arrivando ad un paragone illustre: "Ricorda il giovane Theo Hernandez". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pellegatti: "Ecco il nuovo Theo per la fascia sinistra del Milan"

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