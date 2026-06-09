Pellegatti ha difeso il piano del Milan, affermando che Glasner, Rangnick e Ozek sono considerati fuoriclasse. Ha invitato a non ascoltare chi sostiene che il club sia in quarta fascia, sottolineando la qualità dei nomi citati. La sua posizione arriva in un momento di contestazione tra i tifosi e l’incertezza sulla strategia futura della società. Nelle sue dichiarazioni, Pellegatti ha insistito sulla validità delle scelte fatte dalla dirigenza.

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© Milanzone.it - Pellegatti difende il piano Milan: “Glasner, Rangnick e Ozek sono fuoriclasse. Lasciate parlare chi ci mette in quarta fascia”

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