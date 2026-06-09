Pellegatti difende il piano Milan | Glasner Rangnick e Ozek sono fuoriclasse Lasciate parlare chi ci mette in quarta fascia

Da milanzone.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pellegatti ha difeso il piano del Milan, affermando che Glasner, Rangnick e Ozek sono considerati fuoriclasse. Ha invitato a non ascoltare chi sostiene che il club sia in quarta fascia, sottolineando la qualità dei nomi citati. La sua posizione arriva in un momento di contestazione tra i tifosi e l’incertezza sulla strategia futura della società. Nelle sue dichiarazioni, Pellegatti ha insistito sulla validità delle scelte fatte dalla dirigenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Nel mezzo della contestazione e dell’incertezza, Carlo Pellegatti sceglie l’ottimismo. Il giornalista e tifoso rossonero ha commentato sul proprio canale YouTube lo scenario che si profilerebbe al Milan con l’arrivo di Oliver Glasner in panchina, Ralf Rangnick come direttore tecnico e Devin Ozek nel ruolo di direttore sportivo. Un terzetto che, a suo avviso, avrebbe tutti i numeri per rimettere in moto un club fermo da settimane: “Sarebbe bello avere una triade di fuoriclasse come Rangnick, un grande allenatore come Glasner e poi con Devin Ozek. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

pellegatti difende il piano milan glasner rangnick e ozek sono fuoriclasse lasciate parlare chi ci mette in quarta fascia
© Milanzone.it - Pellegatti difende il piano Milan: “Glasner, Rangnick e Ozek sono fuoriclasse. Lasciate parlare chi ci mette in quarta fascia”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Rangnick e Glasner, si decide a breve. Alternative in caldo. DS, spunta ÖzekIl Milan sta valutando le prossime mosse dopo aver esonerato l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico.

LIVE Milan – Rangnick e Glasner, si decide a breve. DS, spuntano Özek, Freund e SchäferNella giornata si sono concluse le dimissioni di Furlani, Tare, Allegri e Moncada.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web