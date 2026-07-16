Una delle facialist italiane più richieste, con sede a Milano, offre consigli su come affrontare la menopausa. La professionista, nota per il suo approccio che combina studio, manualità e conoscenza della pelle, si concentra su pelle più sottile e fragilità, evidenziando nuove esigenze cutanee legate a questa fase. La sua esperienza si rivolge anche a clienti famosi, e si focalizza su tecniche per gestire i cambiamenti della pelle durante la menopausa.

È una delle facialist italiane più richieste dalle celebrity. Con base a Milano, Alessandra Ricchizzi ha un approccio capace di unire studio, manualità e una profonda conoscenza della pelle. Dopo aver conquistato la fiducia di star come Belen Rodriguez, Simona Ventura, Giulia Salemi, Alesssandra Ricchizzi è riuscita a diventare la facialist italiana preferita di una vera icona internazionale, Dua Lipa. Oggi, a 49 anni, questa beauty expert di fama mondiale ha scelto di approfondire il rapporto fra menopausa e aspetto della pelle. Raccontando in prima persona come la menopausa abbia trasformato la sua pelle, il suo corpo e il suo stile di vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pelle più sottile, fragilità, nuove esigenze: i consigli di una dlle facialist italiane più amate per affrontare la menopausa con consapevolezza

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