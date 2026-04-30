Con l’avvicinarsi della metà degli anni, molte donne iniziano a notare cambiamenti nella pelle che richiedono cure più delicate e specifiche. La perimenopausa può iniziare intorno ai 45 anni, seguita dalla menopausa vera e propria verso i 50, segnando un periodo di transizione ormonale. Questi mutamenti influenzano il tessuto cutaneo, rendendolo più fragile e sensibile alle oscillazioni ormonali. A parlarne è una dermatologa che fornisce consigli sulla cura della pelle in questa fase.

I tempi non sono certamente uguali per tutte, eppure, statisticamente, intorno ai 45 anni può iniziare la perimenopausa, mentre v erso i 50 può subentrare la menopausa vera e propria. E la pelle, inevitabilmente, riflette questi cambiamenti. Possono comparire rossori, macchie, secchezza o una sensibilità mai sperimentata prima, ma anche variazioni nella produzione di sebo e una generale maggiore fragilità cutanea. Cosa fare? Non serve complicare la routine, ma renderla più mirata: pochi prodotti, scelti con attenzione, capaci di rispondere davvero alle nuove esigenze della pelle. Dieta antirughe dopo i 40: i cibi che proteggono la pelle X Come cambia la pelle in perimenopausa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più sottile e più fragile, alle prime oscillazioni ormonali la pelle necessita di una skincare più attenta e mirata. Ne parliamo con una dermatologa

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