Molti si espongono al sole del mattino credendo sia meno dannoso, ma gli esperti sconsigliano comunque di farlo. La raccomandazione generale è di evitare l’esposizione durante le ore centrali, tra le 11 e le 16, quando i raggi UV sono più intensi. La pelle giovane e abbronzata spesso si espone senza protezione, aumentando il rischio di danni. Le linee guida suggeriscono di usare protezioni solari e limitare il tempo sotto il sole nelle ore più calde.

La raccomandazione di non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata trova d’accordo tutti gli esperti. Ma spesso questa indicazione, confermata anche dall’Istituto Superiore di Sanità, può essere fraintesa, spingendo qualcuno a pensare che sia sufficiente sdraiarsi in spiaggia al mattino entro le 11 o dopo le 16 per evitare danni alla pelle. Uno studio australiano ha invece dimostrato che così non è. Cosa dice lo studio australiano. Una ricerca, condotta dal QIMR Berghofer Medical Reasearch Institute del Queensland, in Australia, ha mostrato come anche brevi periodi di esposizione nei momenti in cui l’intensità del sole è minore possono provocare danni alla pelle e contribuire all’insorgenza dei tumori cutanei. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pelle giovane e abbronzata, l’errore che tutti fanno al sole del mattino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sexy female is drugged.Man Step forward but humiliated.then hes reborn,take down entire gang alone

Notizie e thread social correlati

Questa è l’incredibile storia del cioccolato fondente che protegge la pelle dal soleUn cioccolato fondente è stato scoperto avere proprietà che aiutano a proteggere la pelle dai raggi solari.

Non è vero che i lettini solari preparano la pelle al sole, il medico: «La famosa “base di abbronzatura” indica che la cute ha già subito dei danni»Un medico ha spiegato che i lettini solari non preparano la pelle al sole e che la cosiddetta “base di abbronzatura” indica già danni cutanei.

Argomenti più discussi: Perché i ragazzi non si proteggono dal sole. L’allarme: l’abbronzatura è un danno della pelle; 5 miti dell'abbronzatura indoor, sfatati!; Non è vero che i lettini solari preparano la pelle al sole, il medico: La famosa base di abbronzatura indica che la cute ha già subito dei danni; Melanoma, i 10 gesti che possono salvare la pelle.

Pelle giovane e abbronzata, l’errore che tutti fanno al sole del mattinoEsporsi a lungo, anche nelle prime ore del giorno, danneggia la pelle a causa dei raggi UV. Lo dicono gli esperti ... dilei.it

Ci sono indicazioni concrete sul colore della pelle e/o etnia di Peter e Bob? reddit