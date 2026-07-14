Un medico ha spiegato che i lettini solari non preparano la pelle al sole e che la cosiddetta “base di abbronzatura” indica già danni cutanei. Nel frattempo, uno studio di SpaSeekers evidenzia un aumento del 124% delle ricerche online sui centri di abbronzatura rispetto all’anno precedente. Nonostante una maggiore consapevolezza dei rischi legati ai raggi UV, si registra un incremento di interesse verso queste strutture.

Intanto un nuovo studio di SpaSeekers rivela che le ricerche online relative ai centri di abbronzatura sono in salita del 124% su base annua, spingendo gli esperti a lanciare l'allarme nonostante la generale maggiore consapevolezza dei danni che i raggi UV possono arrecare. Si registrano oltre 186.000 ricerche mensili per parole chiave correlate e un aumento dell'interesse per questa pratica dell'86% in soli tre mesi. Un picco delle ricerche si è avuto nei mesi di marzo e aprile, tuttavia, anche durante l'inverno (tra novembre e dicembre dello scorso anno), al keyword «lettino abbronzante vicino a me» ha registrato 33.100 ricerche mensili, suggerendo che le persone utilizzino i lettini per 365 giorni l'anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Non è vero che i lettini solari preparano la pelle al sole, il medico: «La famosa “base di abbronzatura” indica che la cute ha già subito dei danni»

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