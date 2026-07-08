Questa è l'incredibile storia del cioccolato fondente che protegge la pelle dal sole

Un cioccolato fondente è stato scoperto avere proprietà che aiutano a proteggere la pelle dai raggi solari. La sostanza è stata analizzata in laboratorio e si è constatato che contiene antiossidanti utili alla barriera cutanea. La scoperta ha attirato l’attenzione di ricercatori e aziende cosmetiche, che stanno studiando come integrare questa componente nei prodotti per la cura della pelle. Finora, nessun prodotto commerciale è stato lanciato sul mercato.

Il cioccolato appartiene di diritto al mondo della bellezza. Con i suoi colori caldi e profondi, ha finito per colorare le unghie e sfumare i capelli castani e bruni. Con il suo aroma di cacao, ha definito le piramidi olfattive degli ultimi profumi gourmand. Peccati di gola che non fanno ingrassare. Ma la vera svolta arriva ora. Nella Giornata Mondiale del Cioccolato, che si festeggia oggi 7 luglio (o World Chocolate Day) – quando si narra che il pasticcere inglese Joseph Fry, nel 1847, abbia inventato la prima tavoletta solida – si vuole far conoscere un altro aspetto di questo iconico cibo. Le sue proprietà che lo rendono ideali in estate: riescono a proteggere dai raggi del sole. 🔗 Leggi su Amica.it

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