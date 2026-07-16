Le temperature estive influenzano l’uso di cosmetici, con attenzione alle scelte di skincare e make-up. Si utilizzano prodotti specifici per proteggere e idratare la pelle, evitando quelli troppo pesanti o comedogenici. Durante i mesi caldi si preferiscono texture leggere e protezioni solari elevate, mentre i trucchi vengono spesso formulati con filtri UV e finish opachi. La routine quotidiana si adatta alle alte temperature per mantenere la pelle fresca e protetta.

Le stagioni impattano anche sui cosmetici, prodotti che utilizziamo tutti i giorn i sulla nostra pelle. “Iniziamo col dire che il make-up è una parte della cosmesi insieme alla skincare, alle creme, ai sieri e ai detergenti. Ebbene, in estate a essere controindicati sono numerosi principi attivi che d’inverno invece sono ottimali. È il caso, ad esempio, del retinolo, degli idrossiacidi e della vitamina C ”. Parola di Pucci Romano, specialista in Dermatologia e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Attenzione dunque ai principi attivi che non si sposano con il sole, ma le cose si complicano quando parliamo di make-up: “Il fatto è che, mentre siamo in genere molto attenti alla skincare, sul fronte dei principi attivi ma anche della qualità, sui trucchi in genere lasciamo correre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pelle d’estate tra skincare e make-up: le strategie di Pucci Romano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hyperpigmentation: When to Switch from Skincare to Laser | Doctor Anne

Notizie e thread social correlati

Il trucco non è solo estetica. E non è mai stato così importante capirlo. Nel suo nuovo libro la Professoressa Pucci Romano ribalta la visione del make-up: non solo bellezza, ma anche salute della pelleIl trucco, tradizionalmente considerato un semplice rito di bellezza, sta assumendo un ruolo più complesso e articolato.

Make-up e microplastiche: il monito della dermatologa Pucci RomanoUna dermatologa ha evidenziato il rischio che microplastiche presenti in alcuni cosmetici possano penetrare nell’occhio, raggiungendo il vitreo...

Si parla di: Sudore in estate: ecco cosa è possibile fare per non sentirsi a disagio.

Pelle d’estate tra skincare e make-up: le strategie di Pucci RomanoLe stagioni impattano anche sui cosmetici, prodotti che utilizziamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Iniziamo col dire che il make-up è una parte della cosmesi insieme alla skincare, alle creme, ai ... lapresse.it

La dermatologa Pucci Romano risponde. Sudore in estate: come tenerlo sotto controlloSe il sudore crea disagio ci sono alcuni utili accorgimenti da adottare. Lo spiega la Professoressa Pucci Romano in risposta a una nostra lettrice ... iodonna.it