Il trucco non è solo estetica E non è mai stato così importante capirlo Nel suo nuovo libro la Professoressa Pucci Romano ribalta la visione del make-up | non solo bellezza ma anche salute della pelle

Il trucco, tradizionalmente considerato un semplice rito di bellezza, sta assumendo un ruolo più complesso e articolato. La Professoressa Pucci Romano, nel suo nuovo libro, affronta questa evoluzione spiegando come il make-up possa contribuire alla salute della pelle, andando oltre l’aspetto estetico. La sua analisi mette in luce come alcuni prodotti e pratiche possano offrire anche funzioni di protezione e prevenzione. Questo cambio di prospettiva sottolinea un rapporto più consapevole tra cura della pelle e utilizzo del trucco.

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