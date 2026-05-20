Il trucco non è solo estetica E non è mai stato così importante capirlo Nel suo nuovo libro la Professoressa Pucci Romano ribalta la visione del make-up | non solo bellezza ma anche salute della pelle
Il trucco, tradizionalmente considerato un semplice rito di bellezza, sta assumendo un ruolo più complesso e articolato. La Professoressa Pucci Romano, nel suo nuovo libro, affronta questa evoluzione spiegando come il make-up possa contribuire alla salute della pelle, andando oltre l’aspetto estetico. La sua analisi mette in luce come alcuni prodotti e pratiche possano offrire anche funzioni di protezione e prevenzione. Questo cambio di prospettiva sottolinea un rapporto più consapevole tra cura della pelle e utilizzo del trucco.
I l trucco non è più soltanto un gesto estetico, può diventare prevenzione, protezione, persino uno strumento di salute. Lo spiega nel suo nuovo libro la Professoressa Pucci Romano, dermatologa, divulgatrice scientifica e Presidente Skineco. Ne “Il trucco c’è” ( Heisenberg Editore ) affronta il mondo della cosmesi con un approccio lontano tanto dal marketing aggressivo quanto dall’estetica superficiale dei social network. Kimchi, l’alleato a tavola che aiuta il corpo a espellere le microplastiche X Leggi anche › Pelle spenta e capelli fragili: lo zinco funziona davvero? Cosa dice la scienza Trucco: le conseguenze sulle pelle. In un’epoca in... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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